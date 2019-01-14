КНДР викрили в розвитку секретної ядерної програми: що відомо

Північна Корея продовжує таємно розвивати ядерні й ракетні програми всупереч заявам свого лідера Кім Чен Ина про припинення випробувань.

Як пише Bloomberg із посиланням на профільних експертів, результати аналізу даних із супутників і витік в американській розвідці демонструють, що КНД "штампує ракети і боєголовки" зі звичайною швидкістю.

Зокрема, Кім Чен Ин отримав достатньо матеріалу для створення ще приблизно шести ядерних бомб.

"Немає ознак того, що їхні ядерні або ракетні програми були уповільнені або припинені. Замість цього вони вийшли на нову стадію", — заявила експерт із аналізу поширення зброї за даними з відкритих джерел Мелісса Ханхой.

Кім Чен Ин KCNA

Навесні 2018 року Кім Чен Ин оголосив про рішення тимчасово припинити ракетні та ядерні випробування, влада КНДР пізніше підірвала єдиний ядерний полігон Пхунгері й запевнила, що відновлення випробувань там неможливе.

У червні, в тому числі завдяки цим обіцянкам, у Сінгапурі відбулися історичні переговори глави Північної Кореї і президента США Дональда Трампа, на яких сторони підписали угоду про денуклеаризацію Корейського півострова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше американські дослідники заявили, що 13 таємних ракетних баз виявили на території Північної Кореї.

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