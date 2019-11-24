Голод і "мертві" вулиці: українка розкрила закулісся життя в закритій КНДР

Північна Корея є безпечною країною для іноземців, які не порушують її внутрішніх правил.

Про це НВ розповіла українка Марія Зубарєва, яка потрапила в КНДР на початку дев'яностих – у кінці правління Кім Ір Сена – і прожила там кілька років. Вона викладала в школі при посольстві.

За іноземцями, за словами жінки, в КНДР постійно спостерігають: не має значення, це заїжджий турист чи людина, яка постійно живе в Північній Кореї – неподалік завжди буде працівник спецслужб.

КНДР Sputnik

"Безумовно, за мною завжди хтось ходив. Це було ненав'язливо – вони не дихали мені в спину, але я розуміла, що [на відстані] 30-40 метрів мене "супроводжували" в будь-якому випадку. Це абсолютно безпечна країна, якщо не буде команди", – сказала вона.

На запитання журналіста про те, що вона має на увазі, жінка відповіла: "Команди "фас!" Пам'ятаєте, як з цим американцем, який зривав плакати? Він порушив певні правила й "отримав". Якщо ти не порушуєш правила, то живеш у 100%-й безпеці. Але якщо ти порушуєш правила... Так, звичайно – це диктатура".

Зубарєва додала, що з корейцями іноземці поговорити не можуть, оскільки такий діалог може завершитися підозрою в шпигунстві.

"Якщо підійти до корейця і поприкалюватися: корейською запитати "котра година?" – видно його безпорадні очі, він тут же збирає навколо себе свідків і просто благає, щоб від нього відійшли, тому що не можна розмовляти один на один. Я іноземка, я не можу говорити з корейцем", – сказала вона.

Жінка також зауважила нестачу продовольства в країні, хоча справжній голод прийшов до Північної Кореї вже після того, як вона її залишила.

"Навесні прямо видно було, як люди виходили в парки, збирали якісь корінці, якусь травичку. Водночас у селі, в провінції, жили набагато краще, тому що у них все-таки була можливість щось виростити , зібрати...

Службовці отримували пайок кімчі (це пекінська капуста спеціального гострого засолу) і рис – це основна їжа корейця. У магазинах неможливо було що-небудь купити: там стояв оцет, горілка, якесь масло – загалом, те, з чого зготувати якусь їжу неможливо. Військовослужбовці, можливо, ще отримували в пайок трохи м'яса. Вони жили краще", – розповіла українка.

Партійна еліта, за її словами, жила на закритій, так званій мертвій, вулиці. "Тому що там стояли шлагбауми на початку, а в кінці – гарні будинки. Туди заїжджали хороші автомобілі. Це було неподалік від нашого будинку. Звичайно, вони користувалися всіма привілеями і благами", – згадала Зубарєва.

Жінки в армії КНДР BBC

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Кім Чен Ин написав листа президенту США Дональду Трампу з пропозицією продовжити переговори. Він пообіцяв завершити ракетні випробування одразу ж, як закінчаться навчання американців у Південній Кореї.

У червні Трамп зустрівся з Кім Чен Ином у КНДР. Це був перший випадок в історії, коли представники двох країн потиснули один одному руки через військово-демаркаційну лінію.

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