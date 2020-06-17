КНДР стягує війська до кордону з Південною Кореєю

Північна Корея заявила про стягування військ до кордону з Південною Кореєю і відновлення там військових навчань.

При цьому від переговорів КНДР відмовляється, пише Associated Press. Також держава відновить сторожові пости в прифронтових районах.

Таким чином Північна Корея анулює угоду про скорочення напруженості з Південною Кореєю від 2018 року. Відзначається, що це призведе до ескалації і напруженості між суперниками.

У свою чергу військові в Південній Кореї висловили стурбованість рішенням сусідів перестати дотримуватися угоди. Там заявили, що в разі початку бойових дій Пхеньяну доведеться заплатити відповідну ціну, передають РИА Новости.

Днем раніше КНДР підірвала офіс для зв'язку з Південною Кореєю apnews.com

"Дії КНДР зводять нанівець всі спільно досягнуті за більш ніж 20 років результати і зусилля в сфері прогресу міжкорейських відносин і збереження миру на Корейському півострові", – заявив начальник відділу військових операцій Об'єднаного комітету начальника штабів Південної Кореї Чон Дон Чжин.

У міністерстві оборони підкреслили, що мають намір дотримуватися угод з КНДР у військовій сфері і закликали Сеул робити те ж саме.

Адміністрація президента Південної Кореї повідомила, що там не вважають те, що відбувається, приводом для відмови від військового угоди. У зв'язку з цим Південна Корея збереже заборону на відправку на Північ агітаційних матеріалів та листівок, навіть якщо КНДР, як і обіцяла, почне поширювати свої листівки на південнокорейській території, так як це порушує наявні домовленості.

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