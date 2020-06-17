КНДР стягує війська до кордону з Південною Кореєю
Північна Корея заявила про стягування військ до кордону з Південною Кореєю і відновлення там військових навчань.
При цьому від переговорів КНДР відмовляється, пише Associated Press. Також держава відновить сторожові пости в прифронтових районах.
Таким чином Північна Корея анулює угоду про скорочення напруженості з Південною Кореєю від 2018 року. Відзначається, що це призведе до ескалації і напруженості між суперниками.
У свою чергу військові в Південній Кореї висловили стурбованість рішенням сусідів перестати дотримуватися угоди. Там заявили, що в разі початку бойових дій Пхеньяну доведеться заплатити відповідну ціну, передають РИА Новости.
"Дії КНДР зводять нанівець всі спільно досягнуті за більш ніж 20 років результати і зусилля в сфері прогресу міжкорейських відносин і збереження миру на Корейському півострові", – заявив начальник відділу військових операцій Об'єднаного комітету начальника штабів Південної Кореї Чон Дон Чжин.
У міністерстві оборони підкреслили, що мають намір дотримуватися угод з КНДР у військовій сфері і закликали Сеул робити те ж саме.
Адміністрація президента Південної Кореї повідомила, що там не вважають те, що відбувається, приводом для відмови від військового угоди. У зв'язку з цим Південна Корея збереже заборону на відправку на Північ агітаційних матеріалів та листівок, навіть якщо КНДР, як і обіцяла, почне поширювати свої листівки на південнокорейській території, так як це порушує наявні домовленості.
Як писав OBOZREVATEL раніше:
у вівторок, 16 червня, КНДР підірвала офіс для зв'язку з Південною Кореєю. Раніше Північна Корея пригрозила Сеулу початком війни.
Сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина пригрозила Південній Кореї імовірним розривом угоди від 2018 року, яке стосується військової сфери.
Підставою для заяви стали "тисячі листівок проти КНДР", які були відправлені на її територію за допомогою повітряних куль.