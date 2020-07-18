КНДР створила власну вакцину від коронавірусу: як працює

Північна Корея оголосила про створення власної вакцини-кандидата від коронавірусної інфекції (COVID-19).

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Як повідомляє MBN, розробкою займалися вчені Інституту досліджень медицини і біології КНДР. Вони створили рекомбінантну субодиничну вакцину.

Фактично така вакцина не містить у собі частин коронавірусу, але принцип її дії такий, що вона повинна викликати імунну відповідь, схожу з тією, яка виникає в разі зараження COVID-19.

За основу розробки були взяті дані генетичної послідовності шиповидного S-білка з мембрани коронавірусу, який зв'язується з ангіотензинперетворюючим ферментом 2 (ACE2) людини в мембранах клітин, у такий спосіб прикріплюючись до клітини.

Учені випробували вакцину на тваринах на предмет безпеки й ефективності, а з початку липня почалися її клінічні випробування.

З урахуванням того, що в КНДР офіційно не зафіксовано жодного випадку захворювання на COVID-19, зараз ідуть обговорення, як проводити третій етап клінічних випробувань.

Як писав OBOZREVATEL, потенційна вакцина від коронавірусу mRNA-1273 біотехнологічної компанії Moderna зі США пройшла успішні випробування на людях.