Влада КНДР заявила про готовність вжити рішучих заходів відносно Південної Кореї через поширення пропагандистських листівок "перебіжчиками з Півночі" аж до використання армії.

Як повідомляє агентство Yonhap, в Пхеьяні заявили про "готовність до дій солдатів і народу КНДР" і "нетерпимість керівництва до образ".

КНДР пригрозила Сеулу початком війни

"Безжальні відповідні дії будуть продовжуватися. Наша непереможна революційна потужна армія помститься за наш народ, який став зліший, ніж будь-коли", – цитує агентство повідомлення північнокорейської газети Rodong Sinmun.

У правлячій партії Північної Кореї підкреслили, що народ і армія не будуть "терпіти приниження гідності нашого вищого керівництва".

В останні тижні Північна Корея майже щодня критикувала Південну Корею, оцінюючи відправку листівок в комуністичну державу як ворожий акт, який порушує ряд мирних угод.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина пригрозила Південній Кореї імовірним розривом угоди від 2018 року, яке стосується військової сфери.