КНДР підірвала офіс для зв'язку з Південною Кореєю

Карина Бондаренко Світ 11:01, 16.06.2020 Оновлено: 11:40, 16.06.2020

У Північній Кореї у вівторок, 16 червня, підірвали промисловий комплекс, де розташований офіс для зв'язку Сеула і Пхеньяна.

Вибух стався в прикордонному місті Кесон, пише місцеве агентство Yonhap. Над місцем події піднявся стовп диму (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У південнокорейському міністерстві об'єднання підтвердили, що північнокорейська влада підірвала офіс для зв'язку з ними.

Офіс на карті
Mete Sohtaoglu в Twitter

Міжкорейське відділення зв'язку було відкрито у вересні 2018 року задля забезпечення обміну і співпраці на тлі примирення, якого домоглися переговорами на найвищому рівні між лідерами.

КНДР підірвала офіс для зв'язку з Південною Кореєю
Mete Sohtaoglu в Twitter
КНДР підірвала офіс для зв'язку з Південною Кореєю
Mete Sohtaoglu в Twitter
КНДР підірвала офіс для зв'язку з Південною Кореєю
Mete Sohtaoglu в Twitter

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