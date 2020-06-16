КНДР підірвала офіс для зв'язку з Південною Кореєю
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин
У Північній Кореї у вівторок, 16 червня, підірвали промисловий комплекс, де розташований офіс для зв'язку Сеула і Пхеньяна.
Вибух стався в прикордонному місті Кесон, пише місцеве агентство Yonhap. Над місцем події піднявся стовп диму (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
У південнокорейському міністерстві об'єднання підтвердили, що північнокорейська влада підірвала офіс для зв'язку з ними.
Офіс на карті
Міжкорейське відділення зв'язку було відкрито у вересні 2018 року задля забезпечення обміну і співпраці на тлі примирення, якого домоглися переговорами на найвищому рівні між лідерами.
КНДР підірвала офіс для зв'язку з Південною Кореєю
КНДР підірвала офіс для зв'язку з Південною Кореєю
КНДР підірвала офіс для зв'язку з Південною Кореєю
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