КНДР озвучила серйозні погрози всьому світу: про що мова

КНДР більше не буде виконувати умови мораторію на випробування ядерної зброї.

Про це заявив лідер країни Кім Чен Ин під час свого звернення до нації 31 грудня, пише The New York Times. За його словами, КНДР нібито більше не відчуває морального обов'язку щодо мораторію на випробування ядерної зброї і далекосяжних балістичних ракет.

Кім Чен Ин стежить за випробуваннями ракети DW

У зв'язку з цим він анонсував, що зовсім скоро світ знову стане свідком нової стратегічної зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник президента Штатів з нацбезпеки Роберт О'Браєн заявив, що США готові реагувати у разі нових ракетних випробувань Північної Кореї, здійснивши політ над територією КНДР.

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