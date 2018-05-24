КНДР ліквідувала останній полігон для ядерної зброї: всі деталі

Військові Міністерства оборони Північної Кореї підірвали шахти і споруди на полігоні для випробувань ядерної зброї "Пхунгері".

Також були знищені наземні пункти спостереження, охоронні споруди та інші обслуговуючі об'єкти. Все це відбувалося на очах у журналістів із різних країн.

"Пхунгері" був останнім полігоном в країні.

Заступник голови Інституту ядерної зброї заявив, що після його закриття у Північній Кореї не залишилося полігонів для здійснення підземних ядерних випробувань.

Як повідомляє Sky News, під час знищення полігону на місці перебував їхній кореспондент Том Чешайра.

За його словами, щоб дістатися полігону він проїхав 12 годин потягом із загратованими вікнами, а після цього ще годину їхав горами.

"Пхунгері"

"Ми піднялися в гори і спостерігали за його знищенням приблизно з відстані в 500 метрів. Вони вели зворотний відлік - три, два, один. Потім пролунав потужний вибух, його можна було відчувати. Він був просто приголомшуючим", - розповів він.

Зазначимо, що у північній шахті полігону "Пхунгері" провели п'ять з шести ядерних випробувань Пхеньяну. Спочатку на полігоні було чотири шахти. Перша шахта була використана лише раз під час першого підземного випробування, проведеного восени 2006 року. Незабаром після цього її закрили.

Підземний полігон "Пхунгері" розташований у гористій місцевості біля згаслого вулкана Пектусан і був важливою частиною ядерної програми країни. На ньому проводилися всі ядерні випробування КНДР з 2006 року по 2017 рік, коли Пхеньян, ймовірно, випробував водневу бомбу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин оголосив про припинення ядерних і ракетних випробувань і закрив випробувальний ядерний полігон.

Також з'явилася інформація, що представники розвідок США і КНДР проводять прямі таємні переговори для підготовки зустрічі президента США Дональда Трампа і Кім Чен Ина.