КНДР четвертий раз поспіль запустила ракети: сусіди почали бити на сполох

У суботу, 10 серпня, КНДР знову запустила дві балістичні ракети малої дальності біля свого східного узбережжя.

Про це повідомили військові в Південній Кореї, передає Yonhap. Відзначається, що Північна Корея стала дуже активною в останній тиждень, що викликає побоювання у її сусідів.

Зокрема, снаряди були запущені з міста Хамхін у бік Японського моря. Запуск став четвертим за останні 10 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 липня у районі узбережжя Японського моря були запущені нові балістичні ракети КНДР малого радіусу дії. Потім послідували ще два запуски.

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