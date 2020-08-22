Кажется, это было у Юрия Олеши: живешь себе живешь, начальником железнодорожной станции Астапово Тульской железной дороги, и вдруг открывается дверь, входит Лев Толстой, ложится на твою кровать и умирает.

Про умирает – пускай этой рифмы не будет вовсе. Но…

Живешь себе, живешь, работаешь главврачом Омской больницы скорой помощи, и вдруг тебе привозят отравленного спецслужбами Алексея Навального. А ты – член партии "Единая Россия", разумеется. И как-то до этого, наверное, полагал, что можно совместить этого медведика с клятвой Гиппократа.

Но вот привозят тебе Навального, и следом приходят тихие люди с холодной головой и чистыми, тщательно отмытыми от ядов руками, и говорят: вы же понимаете? И ты киваешь, потому что — как же не понять. Немцам Навального отдавать нельзя. Есть такое мнение, что Родине от этого может произойти очередной моральный ущерб.

И с сокрушенным сердцем осознает доктор Мураховский, что пришло время выбирать между медведиком и Гиппократом. Да и хер бы с ним, с медведиком, но глаза-то у медведика путинские. То есть добрые, но в меру. И быстро догадывается доктор, что просьба не отдавать Навального немцам восходит, по большому счету, лично к обладателю глаз. (Совсем-то недогадливых в партию не принимают). Дело осложняется тем, что Гиппократ умер, а медведик — вот он, и пахнет, как умеет, то есть очень убедительно… И понятно, что пропахнешь сам, но деваться некуда.

И доктор Мураховский выбирает медведика.

И вместо исполнения врачебного долга — и прямых требований закона! — начинает нести патриотическую околесицу о том, что наши врачи не хуже иностранных… И сознательно рискуя жизнью Алексея Навального (ибо не может не понимать, что в берлинской "Шарите" шансов вернуться к жизни у больного значительно больше), становится соучастником операции по сокрытию следов преступления…

Не то чтобы он желает смерти Навальному – нет, конечно! Но – когда вопрос встает ребром… вы же понимаете… приоритеты… государственный интерес…

Все это, граждане, сгинет, и не исключено, что скоро. И медведик сгинет, и глазки эти закроются, и партию эту, в которую вступил доктор, чтобы продвинуться на пол-шишечки наверх, — не вспомнят, как звали.

А позор останется.

Совсем не бережет себя доктор Мураховский. Ведь не приведи господи чего – пальцами же показывать будут! Да и на детей, пожалуй, тоже будут показывать… "Того самого Мураховского, который?.." — "да".

Ужас.

А может, и не останется позора.

Вот ведь судья Данилкин, который Ходорковского на десять лет упек ни за что (и все знают, что ни за что), — ходит себе на работу в суд, и люди с ним здороваются, и друзья у него, наверное, есть, и они не встречают Данилкина словами "как жизнь, путинская подстилка". И многочисленные обитатели Останкино, сделавшие своей профессией сокрытие тяжелых преступлений власти и соучастие в них, — тоже отнюдь не прячутся от россиян по углам… Сияют, пиарятся, косят под деятелей культуры…

Да! — я, наверное, драматизирую. Все будет в порядке с доктором Мураховским.

Это с нами все будет хреново.