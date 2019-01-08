''Клянуся перед могилою!'' Прем'єр Японії різко поставив на місце Путіна

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що зобов'язується докласти всіх зусиль для укладення мирного договору по "північних територіях" — Південних Курилах, що належать Росії.

Така обіцянка прозвучало під час відвідин могили його батька, екс-міністра закордонних справ Сінтаро Абе, повідомляє "Знак". "Клянуся перед могилою, я буду робити все можливе кожен день, щоб виконати свої обов'язки. Мій батько працював над проблемою японо-радянських відносин к той час, проблемою північних територій і проблемою мирного договору. Тому я зроблю все можливе, щоб все одно вирішити цю проблему і покласти їй край", — підкреслив він.

Також стало відомо, що японська влада має намір запропонувати Росії відмовитися від взаємних вимог компенсацій по Південних Курилах. Москві буде озвучена ця ідея під час наступних переговорів між країнам по мирному договору.

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Перед цим Сіндзо Абе заявляв, що питання приналежності Курильських островів не може бути вирішене без згоди їх мешканців. Він підкреслив, що претензії Токіо не передбаають виселення звідти росіян.

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