Клініка Charité в оприлюдненому звіті щодо лікування Навального назвала фактори, завдяки яким він вижив

Німецька клініка Charité опублікувала звіт про лікування російського опозиціонера Олексія Навального після отруєння "Новачком", згідно з яким він вижив завдяки своєчасній інтубації й переведенню на ШВЛ.

Матеріали про лікування Навального опубліковано в медичному журналі The Lancet з його дозволу. Швидкому відновленню пацієнта сприяв і гарний стан його здоров'я до отруєння.

Медики докладно описали стан політика й препарати, які вони застосовували для лікування.

У звіті зазначено, що початковим діагнозом було отруєння інгібітором холінестерази – отрутою, яка використовується в нервово-паралітичних речовинах й інсектицидах. Пізніше лабораторія збройних сил Німеччини виявила фосфорорганічну нервово-паралітичну речовину з групи "Новачок".

Це не вплинуло на методику лікування пацієнта, оскільки дія отруйних речовин на організм була схожою.

Медики назвали симптоми, які спостерігалися в Навального: звуження зіниць, підвищене виділення слини й поту, зміни серцевого ритму, м'язова гіперактивність.

Також у клініці виявили в аналізах сечі опозиціонера після його доправлення до Charité сліди атропіну, який вважається ефективним антидотом у разі отруєння фосфорорганічними речовинами. Його Навальному вводили в омській лікарні. Однак німецькі лікарі оцінили дію препарату як "неясну".

У звіті зазначено, що на шкірі пацієнта було виявлено п'ять різновидів бактерій, стійких до багатьох лікарських препаратів.

На 12-й день лікування в Навального почало відновлюватися природне дихання, на 24-й день його від'єднали від ШВЛ. Ще за два дні пацієнта перевели до звичайної палати.

Майже повне відновлення неврологічних, нейропсихологічних і нейрофізіологічних показників у Навального зафіксували на 55-й день.

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