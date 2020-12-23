Клініка Charité в оприлюдненому звіті щодо лікування Навального назвала фактори, завдяки яким він вижив
Німецька клініка Charité опублікувала звіт про лікування російського опозиціонера Олексія Навального після отруєння "Новачком", згідно з яким він вижив завдяки своєчасній інтубації й переведенню на ШВЛ.
Матеріали про лікування Навального опубліковано в медичному журналі The Lancet з його дозволу. Швидкому відновленню пацієнта сприяв і гарний стан його здоров'я до отруєння.
Медики докладно описали стан політика й препарати, які вони застосовували для лікування.
У звіті зазначено, що початковим діагнозом було отруєння інгібітором холінестерази – отрутою, яка використовується в нервово-паралітичних речовинах й інсектицидах. Пізніше лабораторія збройних сил Німеччини виявила фосфорорганічну нервово-паралітичну речовину з групи "Новачок".
Це не вплинуло на методику лікування пацієнта, оскільки дія отруйних речовин на організм була схожою.
Медики назвали симптоми, які спостерігалися в Навального: звуження зіниць, підвищене виділення слини й поту, зміни серцевого ритму, м'язова гіперактивність.
Також у клініці виявили в аналізах сечі опозиціонера після його доправлення до Charité сліди атропіну, який вважається ефективним антидотом у разі отруєння фосфорорганічними речовинами. Його Навальному вводили в омській лікарні. Однак німецькі лікарі оцінили дію препарату як "неясну".
У звіті зазначено, що на шкірі пацієнта було виявлено п'ять різновидів бактерій, стійких до багатьох лікарських препаратів.
На 12-й день лікування в Навального почало відновлюватися природне дихання, на 24-й день його від'єднали від ШВЛ. Ще за два дні пацієнта перевели до звичайної палати.
Майже повне відновлення неврологічних, нейропсихологічних і нейрофізіологічних показників у Навального зафіксували на 55-й день.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Омську 20 серпня екстрено сів літак, на якому летів опозиційний політик Олексій Навальний. Йому стало зле через отруєння. Він впав у кому й перебував у реанімації.
У мережі опублікували відео з аеропорту й літака з Навальним. Пізніше з'ясувалося, що перед інцидентом за росіянином було встановлено стеження.
Чоловіка відправили на лікування до Німеччини, хоча спершу відпускати його не хотіли. У середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.
Іноземні експерти знайшли сліди речовини з групи "Новачок" на пляшці з водою політика й на інших його речах.
Представники президента РФ не раз заперечували і сам факт отруєння, і причетність влади до інциденту. Наприклад, прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков назвав звинувачення "порожнім шумом".
14 жовтня посли Європейського Союзу схвалили санкції проти росіян, причетних до отруєння Навального. 15 жовтня ЄС ввів у дію санкції проти шести росіян.
Німеччина і Франція стали ініціаторами пакету санкцій проти Росії. Великобританія і Нідерланди повністю підтримали їхні вимоги.
Російський опозиціонер Олексій Навальний здивувався, дізнавшись, що його нібито намагалися повторно отруїти, коли він перебував у стані коми.
Також встановлено ймовірних отруйників Навального з ФСБ Росії.