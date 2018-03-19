Климкін назвав "найважливішого лобіста" Путіна в Європі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав ввести санкції стосовно колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера.

За словами дипломата, важливо ввести обмежувальні заходи проти тих, хто займається просуванням проектів РФ за кордоном. Таку заяву він зробив німецькій газеті Bild.

"Шредер - найважливіший лобіст Путіна у всьому світі. Тому слід перевірити, яким чином в цій ситуації може діяти Євросоюз", - підкреслив Клімкін.

Як повідомляв "Обозреватель", наймасовіша німецька газета Bild у номері за 17 березня 2018 року, тобто за день до президентських виборів в Росії, привітала Путіна з перемогою.