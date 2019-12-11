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11 грудня • оновлено в 19:59
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Політика Економіка

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"Намагається виглядати слухняним": Клімкін висміяв переляканого Лаврова на переговорах із Трампом

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Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін висміяв главу МЗС Росії Сергія Лаврова за фото із зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Відповідний пост український політик опублікував на своїй сторінці в Twitter у середу, 11 грудня. Він порівняв знімок із фотографією своєї зустрічі з американським лідером.

"Якось Лавров дуже струнко стоїть. Чи то Трамп його налякав, чи то намагається виглядати слухняно. А, може, це геополітика. Ну у мене якось душевніше було", – написав Клімкін.

Сергій Лавров і Дональд Трамп

Сергій Лавров і Дональд Трамп

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Лавров і Трамп на переговорах

Лавров і Трамп на переговорах

twitter.com/PavloKlimkin

Клімкін та Трамп

Клімкін та Трамп

twitter.com/PavloKlimkin

Нагадаємо, Лавров і Трамп провели переговори в Білому домі у вівторок, 10 грудня. З американськими представниками росіянин обговорив, зокрема, Україну.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Майк Помпео прокоментував візит Лаврова до Вашингтона на тлі слухань щодо імпічменту Трампа. За його словами, слухання не повинні заважати роботі адміністрації.

Зустріч російських та американських політиків була закритою для преси, проте після неї відбулася пресконференція.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особи
Павло Клімкін Сергій Лавров Дональд Трамп
Місце
Україна
Теги
фотографии політика
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вау, чугункин шутить научился?)))))
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Mega Death
Mega Death
Климкин самый лучший министр иностранных дел на Земле.....после Дешицы)))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, ну зачем вы все такие дурачки?
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