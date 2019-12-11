"Намагається виглядати слухняним": Клімкін висміяв переляканого Лаврова на переговорах із Трампом

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін висміяв главу МЗС Росії Сергія Лаврова за фото із зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Відповідний пост український політик опублікував на своїй сторінці в Twitter у середу, 11 грудня. Він порівняв знімок із фотографією своєї зустрічі з американським лідером.

"Якось Лавров дуже струнко стоїть. Чи то Трамп його налякав, чи то намагається виглядати слухняно. А, може, це геополітика. Ну у мене якось душевніше було", – написав Клімкін.

Сергій Лавров і Дональд Трамп Колаж

Лавров і Трамп на переговорах twitter.com/PavloKlimkin

Клімкін та Трамп twitter.com/PavloKlimkin

Нагадаємо, Лавров і Трамп провели переговори в Білому домі у вівторок, 10 грудня. З американськими представниками росіянин обговорив, зокрема, Україну.

Якось Лавров дуже струнко стоит. Чи то Трамп его налякалася, чи то намагається віглядаті слухняно;) а, може, це геополітика :) ну в мене якось душевніше було :) pic.twitter.com/QPY4E4RW7p - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 11, 2019

Як писав OBOZREVATEL, раніше Майк Помпео прокоментував візит Лаврова до Вашингтона на тлі слухань щодо імпічменту Трампа. За його словами, слухання не повинні заважати роботі адміністрації.

Зустріч російських та американських політиків була закритою для преси, проте після неї відбулася пресконференція.

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