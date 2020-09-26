Клімкін: у долі Білорусі головну роль відіграє Путін

Після таємної інавгурації Олександра Лукашенка ключову роль у долі Білорусі відіграє Росія, а саме – її президент Володимир Путін.

Про це розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін у коментарі OBOZREVATEL. За його словами, для глави РФ самопроголошений президент Білорусі також стає токсичним активом.

Однак, упевнений він, Путін побоюється різкого повалення білоруського політика з особистих причин, тому піде на діалог із Заходом.

"Для Путіна критично, щоб Лукашенка просто не прибрали, оскільки це можна розглядати як проєкцію на російські події. Тому йому потрібно, щоб перехід був контрольованим – це його ключове завдання. Він грає всередині своєї країни, щоб показати, що Лукашенка просто так скинути не можна, він грає з Білоруссю, щоб зберегти там проросійський контроль – створити систему проросійських партій і бізнес-еліт, і, звичайно, із Заходом, тому що він прекрасно розуміє, що їм треба про щось домовитися", – вважає Клімкін.

За його словами, те, що трапилося в Мінську 23 вересня, не можна вважати інавгурацією. Він назвав церемонію фарсом, який організували не таємно, а підпільно.

"У перспективі ніхто ні про якого Лукашенка говорити не буде, але зараз оптимально почати дискусію щодо нової Конституції й терміново провести президентські та парламентські вибори – без участі Лукашенка. Але він у неадекваті й триматиметься за владу. Тому я боюся, що завтрашні-післязавтрашні протести будуть дуже емоційними. У мене багато друзів у Білорусі, я з ними листуюся", – пояснив Клімкін.

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