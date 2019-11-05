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5 листопада • оновлено в 19:12
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"Жбурнув прямо в нього": Клімкін розповів, як зіштовхнувся з Лавровим у Мінську

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Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, як одного разу в розпал мирних переговорів у Мінську жбурнув документи своєму російському колезі Сергію Лаврову.

Могтивами свого вчинку він поділився в ефірі програми "Хроніки неоголошеної війни" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Було таке. Кинув у нього, але не прямо в обличчя. Коли ми обговорювали політв'язнів: списки і наших заручників. Він і так цинічна людина, а тут іще почав так говорити. І німці, і французи були. І я жбурнув. Не знаю, чи шкодую я. Напевно, так робити не варто, проте я вчинив так, тому що було дуже емоційно", – сказав Клімкін.

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Клімкін розповів, як зіштовхнувся з Лавровим у Мінську

Клімкін розповів, як зіштовхнувся з Лавровим у Мінську

За словами колишнього міністра, Лавров підвищував голос і відмовлявся говорити про обмін. Клімкін також висловив думку, що завданням російського міністра на переговорах було відвернути увагу дипломатів, щоб говорили тільки лідери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Клімкін розповів історію про те, як Лавров пропонував міністрам "нормандської четвірки" в Мінську випити горілки.

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Тема
Мирні переговори в Мінську
Особи
Павло Клімкін Сергій Лавров
Тег
політв'язень
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Швырнул прямо в него ... но не прямо в лицо ... И немцы, и французы были ... я за стул спрятался ...
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Дудко Олег
Дудко Олег
А ещё Климкин рассказал, как он сам себя за волосы выдернул из болота вместе с лошадью.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Дудко Олег, Второй Мюнхгаузен)
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Ш. Олег
Ш. Олег
Считай по-нашему, мы выпили не много,- не вру, ей-Богу,- скажи, Балога! И если б водку пить замест горилки, что б нам, казакам, те три бутылки? Но тут Лавров нам вдруг сказал, что, мол, уймитесь, что - не буяньте, что - разойдитесь. На "разойтись" я тут же согласился - и разошелся,- и расходился! :)
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