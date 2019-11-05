"Жбурнув прямо в нього": Клімкін розповів, як зіштовхнувся з Лавровим у Мінську

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, як одного разу в розпал мирних переговорів у Мінську жбурнув документи своєму російському колезі Сергію Лаврову.

Могтивами свого вчинку він поділився в ефірі програми "Хроніки неоголошеної війни" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Було таке. Кинув у нього, але не прямо в обличчя. Коли ми обговорювали політв'язнів: списки і наших заручників. Він і так цинічна людина, а тут іще почав так говорити. І німці, і французи були. І я жбурнув. Не знаю, чи шкодую я. Напевно, так робити не варто, проте я вчинив так, тому що було дуже емоційно", – сказав Клімкін.

Клімкін розповів, як зіштовхнувся з Лавровим у Мінську

За словами колишнього міністра, Лавров підвищував голос і відмовлявся говорити про обмін. Клімкін також висловив думку, що завданням російського міністра на переговорах було відвернути увагу дипломатів, щоб говорили тільки лідери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Клімкін розповів історію про те, як Лавров пропонував міністрам "нормандської четвірки" в Мінську випити горілки.

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