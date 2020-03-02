Клімкін розкусив план Путіна щодо розвалу України

Президента Росії Володимира Путіна цілком влаштовує нинішня ситуація на Донбасі, оскільки вона є стримувальним фактором для всього подальшого розвитку України.

Таку заяву зробив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє "Главком". "Путіну Донбас абсолютно не потрібен. Йому потрібне остаточне руйнування України", – сказав він.

Володимир Путін ТАСС

За його словами, зрушення можливе тільки в разі певної домовленості з Заходом чи його частиною та залученням США.

"Адже США для Путіна – це визначальний елемент світової архітектури безпеки. Ось у рамках такої домовленості може відбутися прогрес на Донбасі", – пояснив колишній міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Клімкін раніше заявив, що Путін буде дестабілізувати ситуацію на півдні України, щоб взяти під контроль Одесу, Миколаїв, Херсон і Запоріжжя.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!