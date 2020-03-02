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2 березня • оновлено в 13:18
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Політика Економіка

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Клімкін розкусив план Путіна щодо розвалу України

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Президента Росії Володимира Путіна цілком влаштовує нинішня ситуація на Донбасі, оскільки вона є стримувальним фактором для всього подальшого розвитку України.

Таку заяву зробив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє "Главком". "Путіну Донбас абсолютно не потрібен. Йому потрібне остаточне руйнування України", – сказав він.

Володимир Путін

Володимир Путін

ТАСС

За його словами, зрушення можливе тільки в разі певної домовленості з Заходом чи його частиною та залученням США.

"Адже США для Путіна – це визначальний елемент світової архітектури безпеки. Ось у рамках такої домовленості може відбутися прогрес на Донбасі", – пояснив колишній міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Клімкін раніше заявив, що Путін буде дестабілізувати ситуацію на півдні України, щоб взяти під контроль Одесу, Миколаїв, Херсон і Запоріжжя.

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Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Климкин то раскусит,то заглотит,шалунишка такой прям.
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фил филька
фил филька
к стаду "раскусителей путена" типа портниковых и цимбалюков прибавилось еще одно тело))
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Кусал, cocaл, лизал и всё-таки раскусал.
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