Клімкін передрік "епоху безладу" після пандемії COVID-19

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що після пандемії COVID-19 світ реструктуризується і настане "епоха безладу".

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Цей період триватиме 10-20 років і буде частково креативним, а частково складним, розповів він в інтерв'ю "Громадському".

Павло Клімкін eadaily.com

Клімкін не вважає, що зараз глобалізація вмирає. Він навів у приклад Першу світову війну.

"Перед Першою світовою війною був сплеск технологій, сплеск товарних потоків. Потім це притиснула частково Перша світова, частково пандемія іспанки (пандемія іспанського грипу з січня 1918 року по грудень 1920 року). А потім був знову сплеск. Тому я вважаю, що глобалізація якось по-іншому структурується, але новий сплеск буде. Я в цьому плані оптиміст. Світ реструктурується. Те, що є зараз, ніколи не працюватиме. Ця система не є сталою, не є ефективною, врешті-решт є нелюдською. Але цей перехідний етап триватиме 10-20 років. Це не буде завтра або післязавтра", – пояснив колишній голова МЗС.

На його думку, на світ чекає "епоха безладу". Він зазначив, що якщо Україна звикла до нестабільності, то європейські країни – ні.

"Зараз почнеться "епоха безладу". Частково він буде привабливим і креативним, а частково складним. Ось ми з вами звикли в Україні до нестабільності. У нас постійно проблеми, і ми до цього звикли. А уявіть собі жителя, наприклад, Бельгії чи Франції. Для нього останні 40 років життя після падіння Берлінської стіни – це передбачувані лінійні року", – підкреслив Клімкін.

Також колишній міністр додав, що в перезапуску потребує ООН і Всесвітня організація охорони здоров'я.

"Потрібні аудит і перезавантаження. І я великий фанат того, що це має бути глобальна структура (ВООЗ) з виконавчими повноваженнями. Можливо, навіть фінансуватися за рахунок глобального податку. Зараз обговорюється ідея глобального податку на боротьбу зі змінами клімату. Чому б не виділити частину на охорону здоров'я? Деякі речі, наприклад, вакцини, могли б робитися на глобальному рівні", – підсумував Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в НАТО готуються до довгострокових наслідків пандемії COVID-19. Генсек Йенс Столтенберг вважає, що потенційні противники будуть намагатися перевірити рішучість Альянсу.