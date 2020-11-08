Кличко привітав Байдена з перемогою на виборах президента США

Мер Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко привітав кандидата від демократів, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена з перемогою на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Текст вітання наводить персональний сайт політика.

"Щиро вітаю Джо Байдена з перемогою на виборах президента США. Мав честь зустрічатися з ним і в Сполучених Штатах, і в Україні. І поважаю як людину та політика, який послідовно підтримує Україну в протидії російській агресії та у процесі реформ. Джо Байден добре знає нашу країну і є її симпатиком. Тому вірю в прогрес партнерських стосунків між нашими державами. Та в ефективну співпрацю у боротьбі України за територіальну цілісність і втіленні необхідних реформ та демократичних перетворень", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Джо Байден став 46-им президентом США.