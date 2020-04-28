Китаю виставлять рахунок за коронавірус: Трамп попередив про "великі гроші"

Президент США Дональд Трамп заявив, що США розглядають різні варіанти відповідальності Китаю за нездатність стримати поширення коронавірусу і мова йде про великі гроші.

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Деталями він поділився на брифінгу в Білому домі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Німеччина вивчає варіанти, ми вивчаємо варіанти, і ми говоримо про набагато більші гроші, ніж Німеччина. Ми поки не ухвалили остаточного рішення", – сказав Трамп журналістам, відповідаючи на питання, чи планує Вашингтон пред'явити Китаю рахунок за викликані коронавірусів збитки. Перед цим Берлін заявив про 30 мільярдів євро.

США виставлять Китаю рахунок за коронавірус

"Ми проводимо дуже серйозне розслідування. Ми проінформуємо вас пізніше. Ми повинні отримати відповіді", – додав він.

Відзначимо, Трамп і раніше погрожував "покарати" Китай в разі, якщо підтвердиться версія з витоком вірусу з лабораторії Уханя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський штат Міссурі подав позов проти Китаю через спалах коронавірусу і зажадав відшкодувати завдані збитки.