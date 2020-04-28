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28 квітня • оновлено в 08:18
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Китаю виставлять рахунок за коронавірус: Трамп попередив про "великі гроші"

6.8т
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Президент США Дональд Трамп заявив, що США розглядають різні варіанти відповідальності Китаю за нездатність стримати поширення коронавірусу і мова йде про великі гроші.

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Деталями він поділився на брифінгу в Білому домі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Німеччина вивчає варіанти, ми вивчаємо варіанти, і ми говоримо про набагато більші гроші, ніж Німеччина. Ми поки не ухвалили остаточного рішення", – сказав Трамп журналістам, відповідаючи на питання, чи планує Вашингтон пред'явити Китаю рахунок за викликані коронавірусів збитки. Перед цим Берлін заявив про 30 мільярдів євро.

США виставлять Китаю рахунок за коронавірус

США виставлять Китаю рахунок за коронавірус

"Ми проводимо дуже серйозне розслідування. Ми проінформуємо вас пізніше. Ми повинні отримати відповіді", – додав він.

Відзначимо, Трамп і раніше погрожував "покарати" Китай в разі, якщо підтвердиться версія з витоком вірусу з лабораторії Уханя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський штат Міссурі подав позов проти Китаю через спалах коронавірусу і зажадав відшкодувати завдані збитки.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Любят чуб ат ые чужие деньги считать, сидя с голой задницей...)))
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3
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Трампушка решил ограбить Китай? Ну-ну. В 2009 году по всему миру распространился свиной грипп из Мексики и США. Кто-то предъявил америкашкам? Нет. Думаю, у них 0 шансов против Китая в суде, они могут добиться чего-то только своими обычными гопницкими методами - шантажом и угрозами
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Джонсон Саймон Ф., а ты-то что раздухарился? Тебе что-ли Китай заплатит? Держи шаровары шире, гoлoдoмopщик cpaный
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4
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Мельничук Олександр, вы уверены, что я "занервувала"? Вообще-то это хамство - обращаться на мове к человеку, пишущему на русском языке на русской ветке. Вы там на Украине совсем понадусерились
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