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23 січня • оновлено в 12:19
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Китаянка з коронавірусом хитрістю пробралася в Париж: почалася паніка

2.2т
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Громадянка Китаю з симптомами смертельного коронавірусу похвалилася знайомим, що їй вдалося обдурити тепловізор в аеропорту Парижа.

Одразу після цього з нею зв'язалося посольство КНР у Франції та зажадало терміново звернутися до лікарів, передає "Інтерфакс".

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Китаянка з коронавірусом хитрістю пробралася у Париж

Китаянка з коронавірусом хитрістю пробралася у Париж

АР

Як з'ясувалася, жителька міста Ухань, що є центром поширення небезпечного захворювання, поділилася зі знайомими "секретом" того, як їй вдалося подолати медичні бар'єри паризького аеропорту.

Вона вжила жарознижувальне, що дозволило їй благополучно минути тепловізор. Друзі без зайвих вагань відразу ж почали телефонувати до посольства й бити на сполох.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у госпіталізованого в Санкт-Петербурзі росіянина, який саме прилетів із Китаю, не підтвердилася наявність коронавірусу.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Франція
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
А вы думали, что фильмы про зомби- апокалипсис, это трэшняк и сехуYOчки ?Нифига, это сценарии будущего ....((((((
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