Китайській журналістці дали 4 роки в'язниці за репортажі про спалах COVID-19 в Ухані

У Китаї заарештували громадську журналістку Чжан Чжань за висвітлення інформації щодо спалаху коронавірусу в Ухані. Її засудили до чотирьох років тюремного ув'язнення.

37-річну жінку, яка в минулому була юристкою, затримали ще в травні під час репортажу з китайського міста-епіцентру COVID-19. Пізніше її звинуватили в розповсюдженні неправдивих даних про інфекцію, пише The Guardian.

Зазначається, що спершу Чжан заарештували за те, що вона "влаштовувала сварки і провокувала неприємності" – звинувачення, які зазвичай використовується проти дисидентів, активістів і журналістів – своїми відео і повідомленнями в блогах.

"Вона також брала інтерв'ю від зарубіжних ЗМІ Free Radio Asia і Epoch Times і зловмисно міркувала про епідемію COVID-19 в Ухані", – йдеться в повідомленні.

На знак протесту проти вироку журналістка оголосила голодування. Водночас її нібито тримали під наглядом 24 години на добу і "насильно годували через зонд".

Чжан Чжань засудили до 4 років в'язниці за репортажі про COVID-19 в Ухані

"Вона відчуває себе психологічно виснаженою, ніби кожен день – це муки", – прокоментували стан журналістки представники її захисту. За їхніми словами, клієнтка схудла на 15-20 кг, а її волосся коротко підстригли.

Чжань заявляє, що всі її відеорепортажі, де вона критикувала секретність і цензуру щодо коронавірусу в Ухані, базуються на власних спостереженнях і реакції місцевих жителів.

"Звичайних людей, які говорять щось необережно, можуть викликати і попередити. Оскільки все перебуває під прикриттям, це проблема, з якою зараз зіштовхується наша країна", – сказала вона в одному зі звітів.

В інших журналістка звинуватила владу в порушенні основних прав людей і закликала звільнити цивільних журналістів, заарештованих за репортажі з Уханя.

Під час судового засідання, на якому їй оголосили вирок, під будівлею суду зібралися представники ЗМІ й звичайні мешканці, які виступили з протестом проти арешту Чжань та інших журналістів, активістів.

Видання зазначає, що принаймні шестеро цивільних журналістів піддалися подібному переслідуванню в китайському місті Ухань. Деяких було заарештовано, інших відправлено під домашній арешт.

Протест проти арешту Чжань та інших журналістів і активістів в Ухані

Як повідомляв OBOZREVATEL, арешти через коронавірус у Китаї почалися з 2020 року. Так, у січні в місті Тяньцзінь чоловіка заарештували за поширення неправдивих даних про COVID-19.