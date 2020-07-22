Китайське консульство в США палило секретні документи і влаштувало пожежу. Відео

В американському місті Х'юстон (штат Техас) консульство Китаю палило секретні документи і влаштувало пожежу.

Подія трапилася близько восьмої вечора у внутрішньому дворі будівлі, повідомляє KHOU11 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Виклик у службу порятунку надійшов від сусідів консульства, однак пожежників не пустили на територію. Через деякий час пожежа припинилася.

Відзначається, що консульство збирається з'їжджати з цієї будівлі в п'ятницю, 24 липня. Ймовірно, там таким чином позбавлялися від непотрібних паперів.

За інформацією газети Global Times, після події США зажадали від Китаю протягом 72 годин закрити генконсульство в Х'юстоні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Чикаго відбулася масова перестрілка на похоронах. У пригоді постраждали 14 осіб.