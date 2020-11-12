Приклад для України: як жорсткий карантин врятував Китай від коронавірусу й повернув спокійне життя

Майже рік тому, у грудні 2019-го, світ дізнався про коронавірус, який почав свою "навколосвітню подорож" із Китаю. Однак уже в березні 2020-го офіційний Пекін запевнив, що зупинив поширення пандемії, коли Європа та інші країни лише вперше занурилися в повний локдаун через COVID-19.

Що відбувається в Китаї нині й чи вдалося Піднебесній впоратися з COVID-19 – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Про що говорять офіційні цифри

Судячи з офіційної статистики за весь час пандемії коронавірусу в 1,5-мільярдному Китаї заразилися 86 299 осіб, з них померло 4 634. Переважно ці цифри із 11 мільйонного Уханю, який вважається епіцентром поширення інфекції. Улітку в Ухані протестували всіх жителів на наявність коронавірусу й виявили лише 300 безсимптомних носіїв. Масове тестування в Китаї використовують часто, якщо в якомусь із міст або провінції виявляють спалахи інфекції.

Статистика щодо поширення коронавірусу в Китаї

Китайці таємно прищеплюють людей від коронавірусу?

Іноді в ЗМІ з'являються повідомлення, мовляв, у Китаї почали проводити майже таємну вакцинацію від коронавірусу. Наприклад, у вересні в авторитетному виданні New York Times з'явилася стаття про те, що китайці з липня отримують експериментальну вакцину проти COVID-19. Журналісти посилалися на заяву члена Національної комісії охорони здоров'я Китаю Чжена Чжунвея.

За його словами, перед вакцинацією Китай отримав "розуміння й підтримку" від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Доступ до певної вакцини з 22 липня є у людей професій "високого ризику", наприклад у медиків. Чжунвей запевнив, що під час клінічних випробувань не було спостережено серйозних побічних ефектів унаслідок застосування вакцини.

Кілька людей, що живуть у Китаї, з якими поспілкувався OBOZREVATEL, розповіло, що жодних вакцинацій людей проти коронавірусу в країні не проводять. Але загалом китайці досить позитивно ставляться до такого факту й не страждають антиприщеплювальними настроями.

Офіційно Китай проводить клінічні випробування 11 вакцин від COVID-19. Чотири з них перейшли до третьої фази клінічних тестів.

Китай закритий, але карантину немає

Кілька людей, з якими зв'язався OBOZREVATEL, розповіли, що нині в Китаї тихе й спокійне життя, карантину немає, але країна закрита для туризму та іноземців.

"Жодних спалахів коронавірусу більше немає, але країну закрито. Не думаю, що влада щось приховує. Це неможливо. Тут багато іноземних консульств і посольств, тому китайці не змогли б приховати даних. Тим більше тут живе багато іноземців, які теж розповіли б про спалахи, якби вони були", – уточнила OBOZREVATEL українка Юлія Лисенко, яка живе в місті Фошань, провінція Гуандун.

Як же китайці побороли епідемію?

Щоб упоратися з епідемією коронавірусу, влада ввела жорсткий карантин, закрили всі магазини, транспорт, Ухань також був закрито на в'їзд і виїзд, було роз'єднано між собою всі соціальні групи. Люди реально сиділи по своїх домівках. Водночас медики по всій країні стежили за їхнім станом здоров'я, роздавали безплатні захисні маски й засоби для дезінфекції.

Навесні, коли почали поступово послаблювати карантин, було випущено спеціальний додаток – Health Care, або "Код здоров'я". Воно працює через додатки Alipay і WeChat, яким користуються всі китайці. Під час переїзду з одного міста в інше – Health Care зчитує геолокацію й відстежує весь шлях людини. Якщо протягом дороги вона перебувала в районі з виявленими випадками коронавірусу, приходить повідомлення про можливе зараження.

"Якщо раніше цей "Код здоров'я" всюди потрібно було показувати, то вже місяць як ніхто й ніде про нього не питає. Маску можна надівати тільки за бажанням, ніхто нікого не змушує. Карантину в Китаї теж немає місяця 3-4. У квітні закінчився сам локдаун, усіх по чуть-чуть почали випускати на вулиці, почали відкриватися заклади. Тоді ще був період, коли китайці побоювалися іноземців через ввізний вірус. Дивились криво й намагалися обходити десятою дорогою. Але тепер уже все добре. Правда, кордони досі закрито. Якщо ж хтось приїжджає, неважливо іноземець це або китаєць, навіть у разі негативного тесту він повинен два тижні відсидіти на карантині. Тобто вірус у себе китайці винищили і не дають завезти його ззовні", – розповів OBOZREVATEL Влад Бруклін, який останні п'ять років живе в Китаї.

За його словами, періодично повідомлення про спалахи з'являються з північних провінцій, але їх досить швидко локалізують. Найбільш постраждалий Ухань повернувся до колишнього життя.

"Порушників карантину як таких не було, китайці самі собою нація дуже свідома й розуміє суть проблеми. Ось сказали, що карантин, усім сидіти вдома – усі й сидять. Вони вважають, якщо так сказали, на це є причина. Хоча навіть у карантин на вулиці виходити можна було, працювали великі супермаркети й доставка додому. Щодня до всіх мешканців приходили лікарі, записували дані, вимірювали температуру. Тут дуже стежили за станом здоров'я всього населення, тому в них вийшло розібратися з ковідом якісніше і швидше", – підсумував Влад.

А що відбувається в Україні?

В Україні, як і в усьому іншому світі, епідемія коронавірусу й далі набирає обертів. Міністерство здоров'я наполягає на введенні місячного карантину, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби. Але влада впевнена: такий варіант економіка України не переживе, тому зважилася лише на введення карантину вихідного дня. Хоча медики і фахівці наполягають, що країні потрібен локдаун, називаючи план Кабміну, м'яко кажучи, малоефективним.

Тим часом кількість хворих і далі щодня зростає, і не відкидається, що в наступні два тижні ми наблизимося до позначки в 15 тисяч заражених на добу. Тоді перед українською владою постане питання, що важливіше: економіка і ВВП або все ж таки людське життя?