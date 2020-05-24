Китай зробив заяву про "нову холодну війну" з США і союзі з Росією

У Китайській Народній Республіці заявили, що США висувають відносини з країною на "грань нової холодної війни" в зв'язку з ростом напруженості навколо пандемії коронавірусу, статусу Гонконгу, торгівлі та інших питань.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, повідомляється на сайті відомства. За його словами, винні в цьому нібито якісь "політичні сили". Однак, міністр не уточнив, кого саме має на увазі.

"Нам стало відомо, що деякі політичні сили в США захоплюють відносини між Китаєм і США і ставлять наші дві країни на грань нової холодної війни", – заявив чиновник.

Глава МЗС Китаю Ван І зробив заяву про "нову холодну війну" з США і союзі з Росією

Разом з тим, за його словами, Китай і Росія, підтримуючи і захищаючи один одного від "необґрунтованих нападок" інших країн, стали оплотом проти "політичного вірусу".

"Перед обличчям необгрунтованих нападок і наклепу з боку окремих країн, Росія і Китай підтримують один одного і виступають на захист справедливості", – сказав міністр.

За його словами, Росія і Китай під час пандемії стали "неприступною фортецею, яку не можна зламати "політичними вірусами".

"Поки Китай і Росія стоять пліч-о-пліч і тісно співпрацюють один з одним, стабільність у всьому світі буде надійно захищена, а міжнародна справедливість буде ефективно підтримуватися", – зазначив Ван І.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США вийшли на стежку війни з Китаєм через коронавіруса: економічні санкції можуть торкнутися всіх.

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