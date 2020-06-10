Китай засумнівався у походженні коронавірусу

Влада Китаю не може точно сказати, що початкове джерело нового типу коронавірусної інфекції походить саме з їхньої країни.

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Про це під час пресконференції заявив посол КНР у Росії Чжан Ханьхуей. Його слова цитують РИА Новости.

"Епідемія. Дійсно спалах був у нас. Але ми не можемо сказати, що початкове джерело цього коронавірусу в Китаї", – зазначив він.

У Китаї заявили, що просто раніше всіх виявили коронавірус

Водночас Ханьхуей підкреслив, що китайській владі раніше за всіх вдалося виявити новий вірус COVID-19 і зробити все можливе, щоб він не поширився.

"Ми просто раніше за всіх виявили, запроваджувати такі заходи проти коронавірусу", – сказав китайський посол у РФ.

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