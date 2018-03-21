Економіст назвав єдину умову появи "ДНР" в РФ

"Далекосхідна народна республіка" може бути створена тільки за сценарієм, схожим зі сценарієм утворення "Донецької народної республіки".

Але для цього президент Росії Володимир Путін, за прикладом екс-президента-втікача України Віктора Януковича, повинен втекти із столиці, - сказав "Обозревателю" російський економіст, член Ради Фонду "Ліберальна місія" Сергій Жаворонков.

У контексті президентських виборів в Росії він зауважив: "Парадоксальним чином виявилося, що найнижчі показники підтримки Путіна були не в столицях, а на Далекому Сході. Я можу багато говорити про це, але це навряд чи вам цікаво".

На що "Обозреватель" відповів: "Якщо це показник того, що Росія розвалюється, то нам це цікаво". "Я думаю, що Росія розвалюватися не збирається, "Далекосхідної народної республіки" не буде", - запевнив Жаворонков.

І сказав: "Якщо вона і створиться, то лише за сценарієм "ДНР", коли Путін втече з Москви і буде звертатися до Китаю - "Китай, введи війська". Але допоки Путін в Москві, я думаю, такий сценарій реалізовуватися не буде" .

У цьому контексті опозиціонер зауважив: "З точки зору України рішення проблеми Донбасу, Криму тощо знаходиться в Москві - так само, як в 1991 році ключ до незалежності України знаходився у Москві, а не в Києві. Щойно скинули комуністів - так відразу все і вийшло. Так само буде і тут".

Як писав "Обозреватель", раніше Сергій Жаворонков відповів на запитання про те, чому опозиція в Росії "беззуба".