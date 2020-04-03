Вы знаете, откуда пошло загнивание Запада и распад европейских ценностей? Кто в этом конкретно виноват? Кто, например, был предтечей нацизма? Ни за что не догадаетесь. А вот Владимир Соловьев знает. В программе "Вечер" от 1.04.2020 он объяснил россиянам, что эту самую европейскую цивилизацию заразил нацизмом еще Аристотель, который "писал, что есть люди, которые рождены рабами".

Если кого-то из вас смутила дата, позволявшая надеяться, что это первоапрельская шутка, то отбросьте надежды: Соловьев с самого начала предупредил, что "никаких шуток не будет, поскольку время сейчас такое, сами понимаете". И, тем не менее, все содержание программы Соловьева было настолько вызывающе нелепым, речи ведущего и "экспертов" настолько неадекватными, что их можно было воспринимать исключительно как сатиру на самих себя.

К Аристотелю как первопричине европейской порчи и как первому нацисту мы еще вернемся. А началось у них все с разоблачения Североатлантического союза. "НАТО – зачем?" - с брезгливым недоумением вопрошал Соловьев, всячески демонстрируя свое удивление бестолковостью людей, которые никак не могут понять бессмысленности данной организации.

"Оно не смогло решить ни одной задачи!" - заявил Соловьев и перешел к конкретным обвинениям.

но (НАТО – И.Я.) не справилось с финансовым кризисом!" - заявил Соловьев. Но тут "политолог" Сидоров решил заступиться за НАТО и тихонько заметил, что блок НАТО был создан для решения военно-политических задач, а не экономических.

Но Соловьев не растерялся и тут же обвинил вражеский блок в том, что он "не справился с проблемой беженцев". И, наконец, сделав небольшую паузу, Соловьев нанес добивающий удар по уже поверженному противнику: "НАТО не справилось с коронавирусом".

Содержимое внутреннего мира Соловьева – это довольно неприятное нагромождение архаичных клише, застарелых комплексов, диких фобий и человеконенавистнических убеждений. Разбираться во всем этом противно, но необходимо, поскольку этот человек вываливает содержимое своего затхлого внутреннего мира на многомиллионную телевизионную аудиторию 25 часов в неделю, что является мировым рекордом пребывания в эфире, зафиксированным в Книге рекордов Гиннеса.

Символом веры Соловьева является преклонение перед силой. Он убежден, что сила решает все. А средоточием силы, с помощью которой можно и нужно решать все вопросы в диапазоне от борьбы с вирусом до глобального потепления, является армия. Надо отметить, что в голове у Путина примерно такое же содержимое. Как раз 1 апреля в пакете законов, направленных на борьбу с пандемией, Путин подписал закон о внесении изменений в ФЗ "О государственной охране", разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать боевую технику. Кроме того, согласно закону, сотрудники ФСО "имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники" лично или в составе подразделения, а командиры имеют право отдавать приказы об их применении в определенных законодательством случаях и порядке. При этом они не будут нести ответственность "за вред и убытки, причиненные лицам и организациям при применении физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники", если их применение осуществлялось в предусмотренном законодательством порядке. Также новый закон наделяет органы государственной охраны правом принимать решения об установлении, изменении, прекращении существования зон охраняемых объектов, обеспечивать соблюдение установленных ограничений для таких зон, а также правом определять трассы проезда (передвижения) объектов государственной охраны. И все это в рамках противодействия коронавирусу, который, видимо, должен испугаться боевой техники ФСО, сбежать или покончить самоубийством…

Вернемся к Соловьеву, который, тем временем, окончательно похоронив НАТО, принялся вместе со своими "экспертами" за Европейский Союз и всю цивилизацию Запада.

Будущее Италии печально!" - довольно фальшиво изобразил на лице скорбь "эксперт" Владимир Сергиенко, который называет себя "президентом Союза писателей межнационального согласия Германии". Что это такое, вот этот Союз, понять решительно невозможно, но Соловьеву "президент" Сергиенко необходим как "голос европейской общественности", который беспрерывно обличает "ужасы Европы" и восхищается мудростью российского руководства.

А Соловьева внезапно охватила немецкая грусть. "В Германии идет обнищание среднего класса!" - трагическим голосом провозгласил телеведущий. После чего приосанился и заявил, что "с позиций макроэкономики страна, которая выглядит лучше всех – это Россия". Почему страна, полностью зависящая от нефти, в условиях обвального падения цен на нефть выглядит "лучше всех", Соловьев не пояснил, а задавать бестактные вопросы ведущим в российском телевизоре не принято…

Когда слово взял режиссер Карен Шахназаров, в студии воцарилась тишина. Поскольку российский телевизор Карена Георгиевича назначил "выдающимся мыслителем" и вообще гуру. Несмотря на то, что Шахназаров либо говорит совершеннейшие банальности, либо несет полную ахинею, в студиях российского телевизора ему положено благоговейно внимать и воспринимать его банальности и ахинею в качестве откровений.

"Это сильнейший удар по Западу. Евросоюз – нежизнеспособен, как любое надгосударственное объединение. Мы это видим со времен Вавилонской башни. Извлечет выгоду Китай. Из таких кризисов рождается национал-социализм, а это может привести к войне. Мы 300 лет учились у Запада, пора у Востока поучиться. Китай многого добился. Все равно придется к кому-то примыкать". Это почти дословное изложение программной речи Шахназарова, которая привела в восторг Соловьева, и он тут же обвинил Запад в исконном нацизме, ведущем свое начало, как выяснил Соловьев, от некоего Аристотеля.

Поскольку Шахназаров велел России учиться у Востока и прямо указал на необходимость "примкнуть к Китаю", было логичным дать слово какому-нибудь востоковеду. Что и было сделано. Востоковед Алексей Маслов, который у Соловьева всегда выступает как "главный по Китаю" тут же от имени Поднебесной заверил присутствующих, что "Китай выйдет из кризиса с новыми ценностями нравственного развития". В чем состоят эти ценности и в какую конкретно сторону станет нравственно развиваться Китай, востоковед Алексей Маслов не уточнил. Но всем телезрителям и так было понятно, что Европы и Запада в целом больше нет, остался один Китай и примкнувшая к нему Россия…

О том, что "Америке кирдык" россияне узнали еще в 1997 году от Данилы Богрова, героя культового фильма "Брат". В фильме "Брат-2", который вышел в 2000 году, когда Путин стал президентом, россияне сочувственно следили, как симпатичный "наш" паренек мочит направо и налево этих американцев, попутно объясняя им, что "сила в правде". Понятно, что под Америкой подразумевались не только США, но и весь Запад ("он француз!" - поясняет герою его спутница, - "какая разница?", - справедливо замечает герой).

Теперь для России предлагается в качестве образца Китай с его "новыми ценностями нравственного развития". Он объявлен главным бенефициаром пандемии и главным героем – победителем коронавируса. При этом российский телевизор как-то "забывает" о том, что именно Китай заразил весь мир коронавирусом. Именно особенности гастрономических привычек китайцев ввергли мир в эту катастрофу. Кстати, именно из Китая пришла в мир и "испанка", унесшая в прошлом столетии треть человечества. Речь, конечно, не идет о создании какого-то "суда" над этой страной, или о необходимости как-то всем миром "заклеймить" китайцев. Просто россиянам в выборе приоритетов надо тщательнее присмотреться к тем, к кому их призывают "примкнуть". Один из уроков пандемии учит соблюдать дистанцию…

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