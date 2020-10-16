Китай вперше випробував атомну бомбу 56 років тому: як це було

У Китаї 16 жовтня 1964 року на полігоні біля озера Лобнор на північному заході країни, в Синцзянь-Уйгурському автономному районі пройшли перші випробування атомної бомби. Потужність вибуху склала 22 Кт.

У 56-ту річницю події OBOZREVATEL вирішив згадати, як Китай став п'ятою у світі ядерною державою (після США, Росії, Великобританії і Франції) (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У той же день керівництво КНР заявило, що Китай ніколи не стане першим використовувати ядерну зброю. Водночас на зазначеному полігоні за весь час його існування було проведено в загальній складності 45 випробувань (23 атмосферних і 22 підземних). Ядерні вибухи повністю припинилися 24 вересня 1996 року, коли КНР підписала Договір про всебічний заборону ядерних випробувань.

Після вибуху керівництво КНР заявило, що ніколи не стане першим використовувати ядерну зброю. Livejournal

Раніше, в 1960 році, коли Китай почав свій проєкт зі створення атомної бомби, радянські фахівці-ядерники були відкликані з КНР, але це не змогло серйозно відсунути терміни.

Оскільки на той час у КНР за допомогою СРСР вже підготували близько шести тисяч власних фахівців.

Робота зі створення атомної бомби повинна була тривати вісім років, але була завершена достроково – за п'ять.

Робота зі створення бомби була завершена за п'ять років. EADaily

Варто відзначити, що в проєкті тоді взяли участь сотні китайців, які проживали за кордоном. Частина з них після довгих років життя за кордоном опинилася в Китаї вже на першому етапі атомних розробок. Так, багато атомних секретів на батьківщину привезли вчені, які отримали освіту і досвід за кордоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1972 року в Харківській області для гасіння пожежі на газовій свердловині біля села Хрестище підірвали ядерну бомбу. Так звана операція "Факел" призвела до масових захворювань на рак у місцевих жителів.