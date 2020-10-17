Китай вперше випробував атомну бомбу 56 років тому: як це було

У Китаї 16 жовтня 1964 року на полігоні біля озера Лобнор на північному заході країни, в Синцзянь-Уйгурському автономному районі пройшли перші випробування атомної бомби. Потужність вибуху склала 22 Кт.

У 56-ту річницю події OBOZREVATEL вирішив згадати, як Китай став п'ятою у світі ядерною державою (після США, Росії, Великобританії і Франції) (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У той же день керівництво КНР заявило, що Китай ніколи не стане першим використовувати ядерну зброю. Водночас на зазначеному полігоні за весь час його існування було проведено в загальній складності 45 випробувань (23 атмосферних і 22 підземних). Ядерні вибухи повністю припинилися 24 вересня 1996 року, коли КНР підписала Договір про всебічний заборону ядерних випробувань.

Раніше, в 1960 році, коли Китай почав свій проєкт зі створення атомної бомби, радянські фахівці-ядерники були відкликані з КНР, але це не змогло серйозно відсунути терміни.

Оскільки на той час у КНР за допомогою СРСР вже підготували близько шести тисяч власних фахівців.

Робота зі створення атомної бомби повинна була тривати вісім років, але була завершена достроково – за п'ять.

Варто відзначити, що в проєкті тоді взяли участь сотні китайців, які проживали за кордоном. Частина з них після довгих років життя за кордоном опинилася в Китаї вже на першому етапі атомних розробок. Так, багато атомних секретів на батьківщину привезли вчені, які отримали освіту і досвід за кордоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1972 року в Харківській області для гасіння пожежі на газовій свердловині біля села Хрестище підірвали ядерну бомбу. Так звана операція "Факел" призвела до масових захворювань на рак у місцевих жителів.