Китай винайшов п'ять вакцин від коронавірусу: почалися випробування

Китайські вчені почали випробування п'яти різних вакцин від коронавірусу COVID-19 на 2575 добровольцях.

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Як повідомляє Reuters з посиланням на заступника голови державного комітету Китаю з питань охорони здоров'я Цзена Ісіня, в разі успіху друга фаза клінічних випробувань буде завершена до липня.

"В даний час у нас є одна рекомбінатна вакцина на основі аденовірусного вектора і чотири інактивованих вакцини, всі вони вже отримали схвалення Державного управління з нагляду за харчовими продуктами і лікарськими засобами, вже почалися клінічні випробування на першій і другій фазі", – зазначив він.

У Китаї тестують на добровольцях п'ять вакцин від COVID-19

На першій стадії клінічні випробування проведені на 539 добровольцях. Уже є дані про безпеку і вироблення антитіл у випробовуваних. На другій стадії випробування вакцини щеплення були зроблені 2036 добровольцям, в даний час йде оцінка ефективності та безпеки щеплення.

"При проведенні цих клінічних випробувань ми поки не отримали повідомлень про побічні ефекти. Згідно з планом, якщо все буде успішно, то до липня цього року ми завершимо другу стадію клінічних випробувань вищевказаних вакцин", – заявив Ісінь.

У той же час він не уточнив, коли можуть остаточно завершитися випробування вакцин, що складаються з трьох фаз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецька фармацевтична компанія CureVac отримала позитивні результати тесту вакцини від COVID-19 на доклінічній стадії дослідження.

У Великобританії заявили про позитивні результати випробування вакцини від коронавірусу на мавпах.