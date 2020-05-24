Китай відповів на звинувачення у "витоку" коронавірусу: озвучено пропозицію
Влада Китаю підтримала ідею міжнародного наукового розслідування, покликаного з'ясувати питання про походження COVID-19.
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Про це заявив керівник китайського Міністерства закордонних справ Ван І. Його слова цитує ChannelNewsAsia.
"Китай готовий працювати з міжнародною науковою спільнотою, щоб визначити джерело вірусу", – сказав він.
Водночас Ван І виступив проти того, що він назвав спробами американських політиків "сфабрикувати чутки" про походження збудника коронавірусу і "стигматизувати Китай".
Тому глава китайського МЗС підкреслив, що розслідування має бути вільним від політики і різних упереджень.
"Ми вважаємо, що цей процес має бути професійним, чесним і конструктивним", – додав Ван І.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Заклик Австралії провести незалежне розслідування з метою встановити походження коронавірусу SARS-CoV-2 підтримали 122 країни.
Раніше вчені заявили, що джерелом коронавірусу навряд чи є ринок диких тварин у китайському місті Ухань. В результаті досліджень біологів стало відомо, що інфекція могла потрапити туди від зараженої раніше людини, а не від кажанів.
Водночас команда дослідників із Австралії представила докази того, що коронавірус "унікально пристосований для зараження людей". На їхню думку, це дає підстави припускати, що COVID-19 міг бути створений штучно.
В інституті вірусології Уханя заявили, що у них є три живих штами коронавірусу від кажана, але жоден із них не відповідає COVID-19. Так там спростували заяви президента США Дональда Трампа про те, що хвороба "навмисно просочилася" із їхньої лабораторії.