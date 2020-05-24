Китай відповів на звинувачення у "витоку" коронавірусу: озвучено пропозицію

Марина Ліснічук Світ 17:10, 24.05.2020 Оновлено: 18:13, 24.05.2020

Влада Китаю підтримала ідею міжнародного наукового розслідування, покликаного з'ясувати питання про походження COVID-19.

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Про це заявив керівник китайського Міністерства закордонних справ Ван І. Його слова цитує ChannelNewsAsia.

"Китай готовий працювати з міжнародною науковою спільнотою, щоб визначити джерело вірусу", – сказав він.

Ван І озвучив позицію Китаю щодо розслідування про походження COVID-19

Водночас Ван І виступив проти того, що він назвав спробами американських політиків "сфабрикувати чутки" про походження збудника коронавірусу і "стигматизувати Китай".

Тому глава китайського МЗС підкреслив, що розслідування має бути вільним від політики і різних упереджень.

"Ми вважаємо, що цей процес має бути професійним, чесним і конструктивним", – додав Ван І.

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