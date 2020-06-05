Китай відповів на звинувачення по заниженню статистики COVID-19

У Китаї заявили, що ніколи не приховували інформацію про поширення COVID-19.

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Про це заявив відомий китайський епідеміолог Чжун Наньшань, передає DailyMail. За його словами, Китай повністю прозорий і зараз готує факти для того, щоб довести це.

"У США найвищий рівень захворюваності та смертності. В Європі показники теж високі, а ось у Китаю статистика низька, тому вони думають, що ми приховуємо щось", – заявив він.

При цьому він запевнив, що в Китаї дійсно низький рівень захворюваності та смертності. Як приклад він навів ситуацію в Ухані, де недавно провели тести на COVID-19 для 10 мільйонів чоловік з 11 мільйонів населення. Серед них виявили 300 осіб, які не мають симптомів, але можуть переносити вірус. А ось симптоми не виявили в жодної людини.

Чжун Наньшань Сіньхуа

"Це ще раз показує, що у нас дійсно такий низький рівень зараження. Ми нічого не приховували. Це все правда, а інші країни ображають нас своїми заявами", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в розвідці США заявили, що влада Китаю приховали реальну статистику зараження і летальних випадків COVID-19 в країні.