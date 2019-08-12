Китай стягнув армію до повсталого Гонконгу: що відбувається

Влада Китаю стягнула збройні сили до Гонконгу, де більше двох місяців відбуваються багатомільйонні протести через закон про екстрадицію.

Офіційно Сили Народної озброєної поліції КНР – внутрішніх військ, що перебувають у підпорядкуванні у Міноборони – братимуть участь у великих навчаннях. Про це повідомляє charter97.org із посиланням на підконтрольне Компартії Китаю видання Global TImes.

Відзначається, що військові концентруються в Шеньчжені, 10-мільйонному місті в провінції Гуандун, який межує з Гонконгом (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Скрін відео

На ролику видно, як колони з десятків бронетранспортерів і армійських автомобілів проїдуть по шосе і міських вулицях, займаючи стоянки, які перетворюються в фортпост.

Водночас Народно-визвольна армія Китаю опублікувала відео навчальних тренувань, де солдати, озброєні гвинтівками, отримують навички розгону натовпів людей за допомогою бронетехніки і водяних пушок. Закадровий голос на ролику попереджав: "Все, що ви робите, ви робите на свій страх і ризик".

Нагадаємо, протести в Гонконзі, які почалися у відповідь на спробу ухвалити закон про екстрадицію, який, як вважають учасники протесту, може використовуватися для боротьби з дисидентами, які втікали з материкового Китаю в Гонконг, тривають від початку літа.

На перший мітинг 9 липня вийшло близько мільйона людей, але незважаючи на це, законодавчі збори Гонконгу почали друге читання законопроекту, а поліція застосувала проти протестувальників сльозоточивий газ і гумові кулі.

Це спровокувало ще більш масштабну хвилю протестів, і згодом на марш вийшла чверть населення Гонконгу (майже два мільйони осіб).

Хоча 9 липня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам запевнила, що поправки в законопроект "мертві", протести в Гонконгу продовжилися.

Як писав OBOZREVATEL, нова масштабна акція в Гонконгу пройшла 11 серпня. Під час демонстрації розгорілися жорстокі сутички між активістами і поліцейськими.

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