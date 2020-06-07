Американський сенатор Рік Скотт заявив, що Китай нібито намагається "уповільнити і саботувати" розробку вакцини від коронавірусу на Заході.

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Про це він заявив у інтерв'ю BBC. Скотт повідомив, що має докази цього, однак поки не може їх оприлюднити і назвати джерело. Він вважає, що китайська влада намагається уповільнити розробку вакцини на Заході, оскільки пргне домінувати в світі.

Китай саботує розробку вакцини від коронавірусу– США

За словами сенатора, якщо Великобританія або США першими розроблять вакцину, то вони поділяться нею з усім світом, в той час як Китай не зробить цього.

Нагадаємо, що раніше Associated Press з посиланням на документи Міністерства внутрішньої безпеки США повідомило, що американська розвідка знайшла причину приховування даних про коронавірус в Китаї. Як вважають у США, Пекін зробив це для того, щоб встигнути накопичити необхідні медикаменти для лікування хворих.

Американський президент Дональд Трамп називав коронавірус "подарунком з Китаю" і погрожував, що через ситуацію з пандемією COVID-19 Вашингтон може порвати відносини з Пекіном.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 травня держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон має достатньо доказів того, що коронавірус COVID-19 почав поширюватися світом з лабораторії у місті Ухань (Китай).

У звіті розвідки Міністерства внутрішньої безпеки США за 1 травня з'явилася інформація про те, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні і інформацію про те, наскільки хвороба заразна, щоб встигнути запастися медикаментами, необхідними для боротьби з COVID-19.