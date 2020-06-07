Китай приховував загрозу смертельної пандемії COVID-19: ЗМІ знайшли нові докази

Журналісти виявили нові докази того, що Китай приховував дані про заразність COVID-19. За їхніми словами, влада знала про небезпеку хвороби майже за місяць до того, як оголосила про неї.

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Про це повідомляє DailyMail, посилаючись на розслідування медіагрупи Caixin. Видання зазначає, що оригінальний звіт на китайській мові був видалений, проте в мережі вдалося знайти його скорочену версію англійською.

Згідно з опублікованими даними, в Китаї знали про небезпеку вірусу і його здатність передаватися від людини до людини задовго до 20 січня, коли вони підтвердили це всьому світу.

"Китай знав, що новий вірус поширився в грудні 2019, але не став повідомляти це громадськість або інші країни. Ця безвідповідальність, ймовірно, посилила пандемію", – заявив китайський активіст Ляньчао Хан.

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У звіті говориться, що ще до того, як 31 грудня ВООЗ дізнався про потенційну загрозу, дев'ять лабораторій Китаю вже щосили досліджували COVID-19, а п'ять з них навіть змогли зібрати майже повну послідовність його генома.

Один із зразків належав 65-річному кур'єру, який був госпіталізований в Гуанчжоу 18 грудня. Через 9 днів вони зателефонували в лікарню Уханю і заявили, що виявили новий коронавірус.

"Вони подзвонили і сказали нам, що це новий коронавірус", – заявив один з лікарів.

Caixin також знайшов публікацію дослідника з приватної фірми в Гуанчжоу. У ній він стверджував, що майже відразу стала зрозуміла схожість патогена з коронавірусів SARS.

За даними медіагрупи, 27 грудня лабораторія тієї ж лікарні Гуанчжоу зібрала майже повну послідовність генома COVID-19 і відправила дані в Китайську академію медичних наук.

Інша медична лабораторія в той же час підтвердила, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом на близькій відстані і він явно заразний.

Третя компанія, яка вивчала цей зразок, завершила секвенування генів 29 грудня і підтвердила, що новий вірус дійсно схожий на SARS, але це інша хвороба.

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Також Caixin стверджують, що існували різні накази, які забороняли публікувати будь-яку інформацію про дослідження патогена без офіційної згоди.

Офіційно ж Китай підтвердив заразність вірусу тільки 20 січня. І як повідомляє DailyMail, якби карантинні заходи почали приймати трьома тижнями раніше, то вдалося б скоротити кількість захворювання на 95%.

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