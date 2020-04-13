Влада Китаю заявила, що посилює заходи прикордонного контролю через те, що з Росії приїжджає багато людей, інфікованих коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє Reuters. Зокрема Китай ухвалив рішення посилити прикордонний контроль в області міст, які розташовані біля російського кордону, а також ввести карантинний режим.

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Відзначимо, що станом на 13 квітня Китаї зафіксовано 108 нових хворих на COVID-19, це найбільша кількість виявлених за добу випадків у країні з 5 березня. 98 з них – у приїхали з-за кордону.

У провінції Хейлунцзян з 56 нових випадків 49 – у приїхали з сусідньої Росії. У попередній день в Китаї було зафіксовано не менше 72 інфікованих серед приїхали з Росії.

У місті на кордоні з РФ Суйфиньхе і в столиці провінції Харбіні тих, хто приїжджає відправлятимуть в карантин на 28 днів, а також братимуть тести на коронавірус.

Відзначимо, в Росії кількість заражених коронавірусом за добу збільшилася на 2 558 осіб. Загальна кількість хворих тепер становить 18 328 росіян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї почали бити на сполох через різке зростання кількості ввізних випадків коронавірусу з території Росії. Більше половини від загального числа останніх заражених – це громадяни КНР, які прибули з РФ через північно-східну сухопутний кордон.