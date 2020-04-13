Головна Новини
13 квітня • оновлено в 12:36
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Китай посилив контроль на кордоні після спалаху коронавірусу з Росії

3.8т
Читати матеріал російською

Влада Китаю заявила, що посилює заходи прикордонного контролю через те, що з Росії приїжджає багато людей, інфікованих коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє Reuters. Зокрема Китай ухвалив рішення посилити прикордонний контроль в області міст, які розташовані біля російського кордону, а також ввести карантинний режим.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відзначимо, що станом на 13 квітня Китаї зафіксовано 108 нових хворих на COVID-19, це найбільша кількість виявлених за добу випадків у країні з 5 березня. 98 з них – у приїхали з-за кордону.

Росія завезла в Китай нову хвилю коронавірусу: у відповідь пішли на радикальний крок

У провінції Хейлунцзян з 56 нових випадків 49 – у приїхали з сусідньої Росії. У попередній день в Китаї було зафіксовано не менше 72 інфікованих серед приїхали з Росії.

У місті на кордоні з РФ Суйфиньхе і в столиці провінції Харбіні тих, хто приїжджає відправлятимуть в карантин на 28 днів, а також братимуть тести на коронавірус.

Відзначимо, в Росії кількість заражених коронавірусом за добу збільшилася на 2 558 осіб. Загальна кількість хворих тепер становить 18 328 росіян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї почали бити на сполох через різке зростання кількості ввізних випадків коронавірусу з території Росії. Більше половини від загального числа останніх заражених – це громадяни КНР, які прибули з РФ через північно-східну сухопутний кордон.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
3
Смішно
11
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Россия никуда ничего не везла, это китайцы едут, возят свой коронавирус туда-сюда
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
2 из 3 ответов | показать все
рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Кристина Cтефанова, на рф еще с сентября прошлого года эпидемия. Хоть кремль и скрывает, но рассеяне в интернете все пишут. 5% рассеян являются носителями антител коронавируса, хотя у них не было серьезных осложнений от коронавируса. Это официальные иследования на рф. А это 7 млн рассеян, которые являются носителеми заразы. А сколько тогда реально переболели с осложнениями (внебольничной пневмонией)? Это рассеяне заразили китайцев. Если китайцев вздумают наказать за распространение вируса, то они быстро найдут виновных.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Кристина Cтефанова, Из россии всегда лезет всякая дрянь. То "русский мир", то "новороссия", то коронавирус, то гонорея с диареей ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Зато рф показывает в соседнем с провинцией Хэйлунцзян Приморском крае всего 28 зараженных. Кремлеботы, вы где, со своим "вывсеврети"?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги