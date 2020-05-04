Я понимаю, почему Китай максимально долго скрывал информацию о вирусе и вместо подробного рассказа о деятельности лаборатории в Ухане сочинял всякие мифы про рынок с летучими мышами, используемыми для гастрономических целей. Крупные войны начинались и по более мелким поводам. Первая мировая, например, стала реакцией Австро-Венгрии на убийство всего лишь одного (пусть высокопоставленного) человека, а сегодня в мире погибли уже тысячи людей. Если это случайность, никто не виноват. Если же целенаправленная деятельность лаборатории, завершившаяся случайной утечкой вируса, виноваты китайские власти, поощряющие подобные эксперименты.

Китай применил, по сути дела, путинскую тактику "ихтамнет". У нас "не было" солдат в Украине, а у китайцев "не было" опасных экспериментов в лаборатории. Только китайская истории в отличие от российской на порядок опаснее.

20 лет назад Самуэль Хантингтон в книге "Столкновение цивилизаций" привел гипотетический пример, как может начаться Третья мировая война: из-за частного конфликта вокруг нефтедобычи в Южно-китайском море. Политолог рассуждал, естественно, исходя из реалий 1990-х гг. Сегодня мы видим, что реалии уже другие, но сама проблема конфликта между Китаем и Западным миром подмечена Хантингтоном была совершенно верно. И хотя войны не случилось (и сегодня она не начнется), мир благодаря коронавирусу сильно приблизился к тому, что может стать главной проблемой человечества в XXI веке.

Мировые войны происходят, конечно, не из-за поводов (таких, как нефть, вирус или убитый эрцгерцог), а из-за серьезных причин, по которым движение от частного конфликта к большим сражениям развивается по принципу снежного кома, летящего с горы. В какой-то момент его уже очень трудно остановить. Я эту проблему разбирал пять лет назад в книге "Крутые горки XXI века", и сейчас анализировать не буду. Здесь слишком о многом надо было бы написать. Отмечу лишь, что ситуация тревожная. Если бы на месте Трампа был другой лидер, возможно, США с Китаем вообще замяли бы лабораторную историю. Но Трамп изначально антикитайски настроен, и сейчас он выпускает джинна из бутылки.