Китай пообіцяв створити вакцину від коронавірусу для всього світу

У разі створення китайськими вченими вакцини від коронавірусу (COVID-19), вона стане доступною для всього світу.

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Як повідомляє "Женьмінь жибао", про це заявив на прес-конференції міністр науки і техніки Китаю Ван Чжиган.

Міністр науки і техніки Китаю Ван Чжиган

За його словами, такі зобов'язання стоять перед головою КНР Сі Цзіньпіном.

Чжиган зазначив, що на даний момент в Китаї проводяться п'ять незалежних клінічних випробувань на людях вакцини від COVID-19, а це половина від усіх випробувань у світі.

Він додав, що при створенні вакцини віддається пріоритет її безпеці, ефективності та доступності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вакцина від коронавірусу в Китаї може бути готова вже до кінця 2020-го або на початку 2021 року.