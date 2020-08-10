Все более очевидным становится тот факт, что Китай подходит к грани, после которой начнет прямо применять свои вооруженные силы для осуществления своих экспансионистских устремлений. Тому причина – вялая реакция ведущих мировых стран на фактическую ликвидацию автономного статуса Гонконга, который теперь стал частью материкового Китая без той вольницы, которая была обусловлена давней доктриной Дэн Сяопина "Одна страна – две системы".

А история 20-го века и начала этого века не просто говорит, а кричит о том, что без адекватного ответа на такие действия, агрессор безусловно двинется дальше. В случае Китая, следующей целью, безусловно, является Тайвань. Собственно говоря, Пекин особо и не скрывает этих планов и открыто готовит свои войска к большим десантным операциям. Для этого он строит авианосцы и большие десантные корабли, одноклассники таковым у США, типа "Америка", используемые Корпусом Морской Пехоты.

Просто напомним, что Китай считает Тайвань своей территорией, и в те времена, когда Запад максимально сблизился с Китаем и когда была провозглашена та самая доктрина "Одна страна – две системы", то предложение вернуться в "родную говень", получили все колонии, которые находились в других юрисдикциях, но Тайвань стоял отдельно, поскольку там считают, что настоящий Китай остался только на Тайване, а на материке коммунисты убили то, что можно называть Китаем.

Но теперь, после фактической аннексии Гонконга, уже даже старая доктрина, никогда не устраивавшая Тайвань, утратила смысл. А это значит, что материковый Китай либо должен отказаться от своего желания вернуть себе Тайвань, либо сделать это силовым путем. Что важно, здесь никто не жил при коммунистах и после окончания Второй Мировой войны уже выросло три поколения тайваньцев, которые не принимают ничего из того, что является постулатами для коммунистического Китая. То есть, война становится практически неизбежной.

И вот из области теоретической возможности вооруженного противостояния ситуация стремительно переходит в плоскость практическую. Собственно говоря, Китай формирует войска вторжения именно морским способом и пока трудно себе представить, что Пекин решится закуситься с Японией или кем-то еще. Так что Китай как бы транслирует послание: "Тайваню приготовиться".

В общем, эта ситуация, по своему духу, очень похожа на то, что РФ делает вдоль наших границ, но у нас кто-то смотрит в глаза Путину и там пытается увидеть мир, просто переставая стрелять, а вот в Тайване все происходит иначе. Мало того, там увеличили закупки новейших вооружений и сейчас ведут переговоры со Штатами на поставки необходимых авиационных и ракетных вооружений.

А тем временем, наблюдатели сообщают о том, что вооруженные силы Тайваня переходят к активным действиям и теперь авиация начала патрулирование собственных прибрежных вод с боевым вооружением, которое раньше было замечено лишь изредка и то, во время крупных учений с боевыми стрельбами. Теперь это выглядит несколько по-другому.

Самолеты F-16 5-го тактического истребительного крыла (TFW), базирующиеся на авиабазе Хуален, начали патрулирование с противокорабельными ракетами AGM-84 Harpoon. Патрулирование проводится парами и каждый самолет несет по две такие ракеты. Такие же самолеты с авиабазы Chiayi патрулируют вооруженные ПКР AGM-65 Maverick. Причем, это выглядит как постоянное боевое дежурство и наблюдатели указывают на то, что в их исполнении уже проводились стрельбы по быстроходным морским целям.

В общем, на сигнал Пекина Тайбэй послал свой сигнал. Что посылают наши деятели – даже обсуждать нечего. В ответ на такие послания только посылают куда подальше. В общем, все, кто рассказывают о том, что "нет военного решения" агрессии РФ, не из нашего дома и даже не с нашей улицы.