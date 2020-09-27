Китай почав вакцинацію населення від COVID-19

Із липня сотні тисяч громадян Китаю отримали експериментальні вакцини від COVID-19, безпека й ефективність яких не доведена.

Про це повідомляється в матеріалі New York Post. Як запевняють представники китайського міністерства охорони здоров'я, вони майже "знищили" коронавірус у країні, але хочуть гарантувати, що він ніколи не повернеться.

Член Національної комісії охорони здоров'я КНР Чжен Чжунвей заявив, що країна заручилася "розумінням і підтримкою" Всесвітньої організації охорони здоров'я перед початком вакцинації.

За його словами, деякі особи, зокрема ті, що належать до професій "високого ризику" (наприклад, медики), з 22 липня вже мали можливість вакцинації.

Чжен запевнив, що під час клінічних випробувань не було помічено серйозних побічних ефектів препарату.

Водночас незалежні експерти підкреслюють, що вакцинувати людей до того, як дієвість препарату буде доведена, небезпечно.

"Ми дуже ясно дали зрозуміти, що вакцина COVID-19, яку ми використовуємо в надзвичайній ситуації, безпечна. Її безпеку можна гарантувати, але ефективність ще належить визначити", – стверджує Чжен.

Чиновник заявив, що всі ті, кому ввели ін'єкції, ретельно відстежуються на предмет будь-яких несприятливих наслідків для здоров'я.

При цьому раніше Китай піддавався критиці за те, що перед випробуваннями щеплень від коронавірусу на людях вони спершу надали вакцину вищому керівництву та провідним дослідникам

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієвість вакцини від коронавірусу компаній Johnson&Johnson та Arcturus Therapeutics підтвердили на добровольцях у США.