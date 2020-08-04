Китай почав будівництво ще семи лабораторій з небезпечними вірусами

У біолабораторій буде найвищий рівень захисту – BSL-4. pixabay.com

У Китаї до 2026 року будуть побудовані ще сім лабораторій, які мають право працювати з найнебезпечнішими патогенами.

У статті заступника директора Уханьского інституту вірусології Китайської академії наук, доктора Чжіміна Юаня в журналі ScienceDirect йдеться про національну програму Китаю зі створення біолабораторій найвищого рівня захисту – BSL-4.

Програма створена в зв'язку з тим, що китайські регіони все частіше стикаються зі смертельними інфекційними захворюваннями.

Одну з лабораторій зведуть в районі Харбіна, там зосередяться на дослідженнях захворювань, що передаються від тварин до людини.

У південно-західному Китаї (провінція Юньнань) створять центр біологічної безпеки, який займеться експериментами щодо інфікування нелюдських приматів (всі примати, крім людини).

На півночі країни Китайський центр з контролю і профілактики захворювань створить лабораторію високого рівня захисту для боротьби з інфекційними захворюваннями і їх профілактикою.

Після цього буде розглянуто будівництво інших об'єктів максимального біоконтролю на півдні, сході та північному заході Китаю відповідно до внутрішніх і міжнародних вимог.

"Спеціальні дослідні споруди будуть також побудовані в інститутах, що працюють в спеціальних областях (глибоководні, космічні, полярні і інші спеціальні середовища)", – пише Юань.

Що стосується флагмана цієї роботи – Уханьскої національної лабораторії біобезпеки, розташованої в провінції Хубей (центральний Китай), то вона буде продовжувати дослідження високопатогенних мікроорганізмів, а також здійснювати функції міжнародного співробітництва, зокрема приймати делегації ВООЗ.

Як писав OBOZREVATEL, США заявили, що коронавірус вийшов з китайської лабораторії в Ухані.