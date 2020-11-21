Китай поборов COVID-19 "кодом здоров'я" та запропонував його всьому світу

Глава Китаю Сі Цзіньпін запропонував створити міжнародний механізм взаємного визнання "кодів здоров'я" на основі результатів тестів на коронавірус (COVID -19).

Про це голова КНР заявив під час онлайн-саміту "Великої двадцятки", передає агентство "Сіньхуа".

Відзначається, що код здоров'я буде засновано на "на результатах тестів на нуклеїнову кислоту коронавірусуа маркування у вигляді міжнародно визнаних QR-кодів". Лідер Китаю зазначив, що хотів би, щоб до цього процесу долучилися не лише учасники G20, а й інші країни світу.

Пояснимо, що в Китаї з весни 2020 року вже працює система "кодів здоров'я". Так кожна людина отримує "червоний", "жовтий" або "зелений" QR-код з урахуванням тестів на коронавірус, знаходження в регіонах з важкою епідемічною обстановкою, спілкування з хворими COVID-19 та іншими даними. Для відвідування багатьох місць необхідно, щоб QR-код був "зеленим".

Додамо, що спершу таку систему застосували в окремих регіонах Китаю, а з травня була уніфікована і поширена на всю країну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайська вакцина проти COVID-19 на основі інактивованого вірусу SARS-CoV-2 показала свою ефективність і безпеку в випробуваннях першої і другої фаз.

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