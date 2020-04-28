Китай підловили на брехні про походження коронавірусу: що не сходиться

Заяви китайських вчених про можливий витік коронавірусу з лабораторії спростували версію влади про виникнення інфекції на ринку морепродуктів в Ухані.

На це звернув увагу колишній радник Путіна, російський економіст, старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов у інтерв'ю "Гордону".

"Офіційна версія китайської влади базується на твердженні, що джерелом коронавірусу був ринок морепродуктів. Проблема полягає в тому, що на цьому ринку ніхто ніколи не бачив продажу кажанів. Крім того, Ухань розташований приблизно за 2000 кілометрів від Юньнаня – місця природного проживання підковоносих кажанів. Нарешті, всі попередні спалахи коронавірусних епідемій у Китаї (п'ять із шести) відбувалися в південних провінціях – Гуандун і Юньнань – і ніколи в більш північному й холодному Хубеї", – підкреслив він.

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Ілларіонов також згадав про вчену з Китаю Ши Чженлі, яку називають творчинею коронавірусу.

"Вона сама повідомила, що провела кілька безсонних ночей, аналізуючи свої матеріали й перевіряючи, чи не вирвався цей вірус з її лабораторії. Після чого заявила: ні, не вирвався. Щоправда, ця її заява виявилася не офіційною, а особистою, причому тільки в соцмережах", – зазначив він.

Ілларіонов звернув увагу, що за більш як три місяці з початку епідемічного вибуху Чженлі не оприлюднювала документи, які свідчили б про відмінності між результатами її роботи та коронавірусом. "Одних клятв, нехай навіть і її власним життям, для доказу відсутності такого зв'язку недостатньо", – обурився він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, шпигуни західних спецслужб взялися за роботи Ши Чженлі, яка допустила витік коронавірусу з її лабораторії.