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28 квітня • оновлено в 12:55
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Китай підловили на брехні про походження коронавірусу: що не сходиться

6.1т
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Заяви китайських вчених про можливий витік коронавірусу з лабораторії спростували версію влади про виникнення інфекції на ринку морепродуктів в Ухані.

На це звернув увагу колишній радник Путіна, російський економіст, старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов у інтерв'ю "Гордону".

"Офіційна версія китайської влади базується на твердженні, що джерелом коронавірусу був ринок морепродуктів. Проблема полягає в тому, що на цьому ринку ніхто ніколи не бачив продажу кажанів. Крім того, Ухань розташований приблизно за 2000 кілометрів від Юньнаня – місця природного проживання підковоносих кажанів. Нарешті, всі попередні спалахи коронавірусних епідемій у Китаї (п'ять із шести) відбувалися в південних провінціях – Гуандун і Юньнань – і ніколи в більш північному й холодному Хубеї", – підкреслив він.

Китай підловили на брехні про походження коронавірусу

Китай підловили на брехні про походження коронавірусу

newsfrol.ru

Ілларіонов також згадав про вчену з Китаю Ши Чженлі, яку називають творчинею коронавірусу.

"Вона сама повідомила, що провела кілька безсонних ночей, аналізуючи свої матеріали й перевіряючи, чи не вирвався цей вірус з її лабораторії. Після чого заявила: ні, не вирвався. Щоправда, ця її заява виявилася не офіційною, а особистою, причому тільки в соцмережах", – зазначив він.

Ілларіонов звернув увагу, що за більш як три місяці з початку епідемічного вибуху Чженлі не оприлюднювала документи, які свідчили б про відмінності між результатами її роботи та коронавірусом. "Одних клятв, нехай навіть і її власним життям, для доказу відсутності такого зв'язку недостатньо", – обурився він.

Ілларіонов підловив Китай на брехні про коронавірус

Ілларіонов підловив Китай на брехні про коронавірус

forumfreerussia.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, шпигуни західних спецслужб взялися за роботи Ши Чженлі, яка допустила витік коронавірусу з її лабораторії.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Андрій Ілларіонов
Місце
Китай
Тег
вірус
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