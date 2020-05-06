Китай переміг коронавірус: за три тижні ніхто не помер від COVID-19

У Китаї станом на 6 травня зафіксували тільки два випадки зараження коронавірусом COVID-19.

При цьому нові заражені раніше прибули з-за кордону, передає CNBC з посиланням на Національну комісію з охорони здоров'я Китаю.

Нових летальних випадків від ускладнень COVID-19 в Китаї не виявляли вже три тижні поспіль. Однак повідомляється, що на минулому тижні в Пекіні помер чоловік, але причини смерті не розголошуються.

COVID-19 в Китаї

Всього в Китаї зареєстрували 82 881 випадок зараження COVID-19, одужали 77 853 осіб, померли – 4633.

Нагадаємо, раніше в Китаї зафіксували поки тільки один випадок зараження COVID-19. Це найнижчий показник в країні з початку пандемії коронавируса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 6 травня коронавірус вразив понад 3,7 млн осіб по всьому світу, в Україні кількість хворих досягла 12 697 осіб.