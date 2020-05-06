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6 травня • оновлено в 09:55
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Китай переміг коронавірус: за три тижні ніхто не помер від COVID-19

1.4т
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У Китаї станом на 6 травня зафіксували тільки два випадки зараження коронавірусом COVID-19.

При цьому нові заражені раніше прибули з-за кордону, передає CNBC з посиланням на Національну комісію з охорони здоров'я Китаю.

Нових летальних випадків від ускладнень COVID-19 в Китаї не виявляли вже три тижні поспіль. Однак повідомляється, що на минулому тижні в Пекіні помер чоловік, але причини смерті не розголошуються.

COVID-19 в Китаї

COVID-19 в Китаї

Всього в Китаї зареєстрували 82 881 випадок зараження COVID-19, одужали 77 853 осіб, померли – 4633.

Китай переміг коронавірус: за три тижні ніхто не помер від COVID-19

Нагадаємо, раніше в Китаї зафіксували поки тільки один випадок зараження COVID-19. Це найнижчий показник в країні з початку пандемії коронавируса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 6 травня коронавірус вразив понад 3,7 млн осіб по всьому світу, в Україні кількість хворих досягла 12 697 осіб.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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